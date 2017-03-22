Петр Кузик
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Петр Кузик, политолог-международник (Львов)
Благодарность или Победа над прошлым
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Мы говорили об Иове. Разве можно было вступать с Богом в спор? Но Бог ответил И выиграли все мы. Можно разговаривать с Богом как Иов. Но каждый человек может вести диалог с Богом и внутри себя. Так же точно...
Барбора Маронкова
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Барбора Маронкова - директор Центра информации и документации НАТО в Украине. Отношения Украины и НАТО в контексте стратегических перспектив сотрудничества.
Анна Шелест
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Анна Шелест, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".
Иов многострадальный
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История Иова – одна из самых поразительных в Ветхом Завете. Завет человека с Богом – как раз в том и заключается: ты хорошо себя веди – а я награжу. Но времена уже не прежние, патриархальные, и люди начина...
Андрей Костин
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Андрей Костин, заместитель председателя совета адвокатов Одесской области