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Мы говорили об Иове. Разве можно было вступать с Богом в спор? Но Бог ответил И выиграли все мы. Можно разговаривать с Богом как Иов. Но каждый человек может вести диалог с Богом и внутри себя. Так же точно...