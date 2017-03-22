Гость в студии / Алла Марченко

Гость в студии / Алла Марченко

Муниципальная премия «Спортивная столица»

Муниципальная премия «Спортивная столица»

Одесские дебютанты в «Аиде»

Одесские дебютанты в «Аиде»

Геннадий Труханов встретился с греческой делегацией

Геннадий Труханов встретился с греческой делегацией

Посол Греции в Успенском монастыре

Посол Греции в Успенском монастыре

В Одессе открылась выставка «вечных» картин

В Одессе открылась выставка «вечных» картин

ВЕСТИ ОДЕССА ФЛЕШ за 24 марта 2017 года 18:00

ВЕСТИ ОДЕССА ФЛЕШ за 24 марта 2017 года 18:00

ВЕСТИ ПЛЮС ФЛЕШ за 24 марта 2017 года 16:30

ВЕСТИ ПЛЮС ФЛЕШ за 24 марта 2017 года 16:30

ВЕСТИ ОДЕССА ФЛЕШ за 24 марта 2017 года 16:00

ВЕСТИ ОДЕССА ФЛЕШ за 24 марта 2017 года 16:00

ТЕО 360. Ведущий иерей Димитрий Владимиров

ТЕО 360. Ведущий иерей Димитрий Владимиров

ВЕСТИ ПЛЮС ФЛЕШ за 24 марта 2017 года 15:30

ВЕСТИ ПЛЮС ФЛЕШ за 24 марта 2017 года 15:30

Гость в студии / Николай Томенко

Гость в студии / Николай Томенко

ПЕРСОНЫ

Петр Кузик

Петр Кузик

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Петр Кузик, политолог-международник (Львов)

Благодарность или Победа над прошлым

Благодарность или Победа над прошлым

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  Мы говорили об Иове. Разве можно было вступать с Богом в спор? Но Бог ответил  И выиграли все мы.  Можно разговаривать с Богом как Иов.  Но каждый человек может вести диалог с Богом и внутри себя.   Так же  точно...

Барбора Маронкова

Барбора Маронкова

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Барбора Маронкова - директор Центра информации и документации НАТО в Украине. Отношения Украины и НАТО в контексте стратегических перспектив сотрудничества.

Анна Шелест

Анна Шелест

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Анна Шелест, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Иов многострадальный

Иов многострадальный

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  История Иова – одна из самых поразительных в Ветхом Завете.  Завет человека с Богом – как раз в том и заключается:  ты хорошо себя веди – а я награжу. Но времена уже не прежние, патриархальные, и люди начина...

Андрей Костин

Андрей Костин

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Андрей Костин, заместитель председателя совета адвокатов Одесской области

КУЛЬТУРНАЯ ПАЛИТРА

Володимир Гришко в Одесі

Володимир Гришко в Одесі

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    НАГОГОДЖУЄ МИХАЙЛО ЖВАНЕЦЬКИЙ На початку року Всесвітній клуб одеситів підбив підсумки культурного життя нашего міста за 2016-й та обрав найкращу подію за версією членів клубу. А також була названа лю...

Одеська опера – детям

Одеська опера – детям

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   ОДЕСЬКА ОПЕРА –ДІТЯМ Знайомство з новим проектом Одеського театру опери та балету  для юних глядачів Одеська опера-дітям».  В рамках проекту, 25 березня  стартує концерт-вистава «Подорож в оркестр» .. Йог...

Ювілейні події

Ювілейні події

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    ОДЕЩИНІ-85! 85 років тому, 27 лютого 1932 року у складі Української РСР утворилась Одеська область. Цей день став днем народження не тільки самої великої терріторіально, але й самої чудовою, за думкою...

Любов до Одеси

Любов до Одеси

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  ПРИСВЯЧЕННЯ ОДЕСЬКОМУ ДВОРУ Одесу знають та люблять далеко за її межами. Щорічно до нашого міста приїжджають мільйони туристів. Одних приваблює чорноморське узбережжя, інших незвичайна архітектура, в якій ...

Поймать на слове

Піймати на слові: «спілка» чи «союз»?

Піймати на слові: «спілка» чи «союз»?

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В українській мові є два слова, близькі значенням, але досить відмінні сферами вживання: спілка і союз. Власне українське спілка означає «товариство; об’єднання людей, пов’язаних умовами життя, метою; громадська орган...

Піймати на слові: «складати» чи «становити»?

Піймати на слові: «складати» чи «становити»?

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Нерідко до порушення лексичних норм української мови призводять невдалі переклади з російської мови. Скажімо, російське составлять у багатьох випадках відтворюється українською -  складати: составлять доклад— складати...

Піймати на слові: «скарбниця» чи «казна»?

Піймати на слові: «скарбниця» чи «казна»?

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Головна причина неприйняття слова казна сучасною українською літературною мовою полягає в тому, що для даного поняття в нашій мові є інша лексема — скарбниця з цілим словотворчим гніздом.

Піймати на слові: «річище» чи «русло»?

Піймати на слові: «річище» чи «русло»?

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Заглиблення в ґрунті, по якому тече річка, зветься в нас річище, руслО, корито. Остання назва діалектна, тому беззастережно рекомендувати її до широкого вжитку не слід (хоч іноді й можна використовувати з певною стилістичною настановою).

Піймати на слові: «площа» чи «майдан»?

Піймати на слові: «площа» чи «майдан»?

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В українській мові для називання незабудованої частини населеного пункту, від якої розходяться вулиці, є два слова — майдан та площа. Коли виникає суперечка, яке з них краще вживати, нерідко можна почути: мовляв, майдан слово турецьке, то нема чого використовувати його замість нашого площа.

Піймати на слові: «гадати» чи «ворожити»?

Піймати на слові: «гадати» чи «ворожити»?

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Первісне й основне значення слова гадати в українській мові —«думати, розмірковувати».

Піймати на слові: «відміняти» чи «скасовувати»?

Піймати на слові: «відміняти» чи «скасовувати»?

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Під упливом російського отменять недоречно вживають в українській мові слово відміняти (відмінювати), яке означає «робити щось або когось іншим, змінювати». Приміром, «Без первісних тілець природа могла б самовіль...

Піймати на слові: «вагання» чи «коливання»?

Піймати на слові: «вагання» чи «коливання»?

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Під упливом російського отменять недоречно вживають в українській мові слово відміняти (відмінювати), яке означає «робити щось або когось іншим, змінювати». Приміром, «Без первісних тілець природа могла б самовіль...

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Азбука Здоровья / 24 марта 2017

Азбука Здоровья / 24 марта 2017

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«Лесная Сказка» новый продукт Масло пихтовое Время гирудотерапии Кедровое масло – лучшее масло для укрепления иммунитета Кешью масло Настойка прополиса Пихтовый экстракт – помощник при борьбе с лишним весом Акц...

Азбука Здоровья / 10 марта 2017

Азбука Здоровья / 10 марта 2017

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Светлана Кокшарова, автор методики, президент международного клуба «Азбука здоровья Март – смена почек Кедровое масло – восстанавливает здоровье Настойка прополиса Масло рыжея Миндальное масло Масло...

Азбука Здоровья / 24 февраля 2017

Азбука Здоровья / 24 февраля 2017

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Светлана Кокшарова, автор методики, президент международного клуба «Азбука здоровья

Азбука Здоровья / 10 февраля 2017

Азбука Здоровья / 10 февраля 2017

Просмотров 679Комментарии 0

Светлана Кокшарова, автор методики, президент международного клуба «Азбука здоровья

АВТОЭКСКЛЮЗИВ

84 salon international de l’auto et accessoires Geneve // part 1

84 salon international de l’auto et accessoires Geneve // part 1

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84-й Автосалон в Женеве приветствует Вас!

Detroit motor show 2008 // BMW part 2

Detroit motor show 2008 // BMW part 2

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Компания BMW провела мировую премьеру первого в мире автомобиля BMW X6 Sports Activity Coupe

Mondial de l`Automobile 2006 // BMW

Mondial de l`Automobile 2006 // BMW

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На парижском автосалоне компания BMW представила три основные новинки 2007 года. Это обновленный BMW X3, BMW X6 Cabrio и BMW 3 Coupe

83 salon international de l’auto et accessoires Geneve // part 9

83 salon international de l’auto et accessoires Geneve // part 9

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Mercedes-Benz представил новый CLA-класс. экстерьер Mercedes-Benz CLA выполнен в стилистике, средней между внешностью хэтчбека A-class и седана CLS.